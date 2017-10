Arrestaties bij protest Sint-Petersburg

De politie van Sint-Petersburg heeft zaterdagavond ingegrepen bij een grote betoging tegen president Vladimir Poetin. Er zijn volgens media veel arrestaties verricht. De gemelde aantallen arrestanten lopen uiteen uiteen. De krant Novaja Gazeta sprak van meer dan honderd arrestaties.

De Russische oppositieleider Aleksej Navalvi heeft opgeroepen de 65e verjaardag van Poetin zaterdag aan te grijpen voor betogingen tegen diens regering. In heel het land zijn er betogingen tegen Poetin geweest. Oppositieleider Navalni was er zelf niet bij omdat hij vastzit. Hij werd afgelopen maandag veroordeeld tot twintig dagen cel vanwege het oproepen tot verboden demonstratie. Uit andere plaatsen inclusief de hoofdstad Moskou zijn voornamelijk kalme betogingen met nauwelijks aanhoudingen gemeld.

Poetin volgde aan het eind van 1999 Boris Jeltsin op als leider van Rusland. Hij is inmiddels in zijn derde ambtstermijn als president. Hij was van 2008 tot 2012 premier.