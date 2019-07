Arrestaties bij grote actie tegen diersmokkel

Bij een wereldwijde actie tegen diersmokkelaars hebben Interpol en de douane-organisatie WCO duizenden beschermde dieren of overblijfselen in beslag genomen. Bij de actie in 109 landen zijn ongeveer 600 verdachten in beeld gekomen.

De acties onder de naam Operatie Thunderball waren tussen 4 en 30 juni. In 2017 en vorig jaar waren er vergelijkbare acties. Onder de dieren en overblijfselen die werden ontdekt waren onder andere 23 levende apen, 30 grote katachtigen, meer dan 4300 beschermde vogels, 440 stukken slagtanden en 545 kilo ivoor. De operatie laat volgens de douane-organisatie zien dat de handel via internet welig tiert.