Arrestaties bij demonstratie in Wit-Rusland

Bij confrontaties tussen demonstranten en de politie zondag in de Wit-Russische hoofdstad Minsk zijn tientallen betogers opgepakt. Een mensenrechtenorganisatie meldde ongeveer 150 arrestaties. Ook journalisten zouden zijn aangehouden. Waarnemers spreken over het hardhandigste optreden van de autoriteiten in weken.

Op videobeelden is te zien dat politiemensen met zwarte bivakmutsen betogers naar busjes slepen. Ook slaan agenten met wapenstokken om zich heen. De autoriteiten probeerden de demonstratie ook te stoppen met waterkanon, traangas en stungranaten, meldde een nieuwswebsite.

In het Oost-Europese land wordt al weken massaal gedemonstreerd door burgers die af willen van president Loekasjenko, die al een kwart eeuw aan de macht is. Aanhangers van de oppositie denken dat in augustus verkiezingsfraude is gepleegd om de 66-jarige leider in het zadel te houden.

De oppositie had de achterban opgeroepen zondagmiddag deel te nemen aan de Mars van Trots. Zondagochtend verschenen voorafgaand aan het protest militairen en politie in de straten van Minsk en werden door de veiligheidstroepen wegen afgesloten.

Loekasjenko zorgde zaterdag voor een verrassing door zijn opwachting te maken in een gevangenis in Minsk. Daar zat hij om de tafel met opgepakte oppositieleiders. Het is onduidelijk wat precies is besproken, maar sommige activisten vermoeden dat de president mogelijk bereid is om concessies te doen.

De persdienst van Loekasjenko zei na de bijeenkomst dat de president „alle meningen wil horen”. Zijn belangrijkste politieke tegenstander Svetlana Tichanovskaja, die in het buitenland zit, schreef op sociale media dat „je geen dialoog kan voeren in een gevangeniscel”.