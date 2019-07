Bij een grote actie tegen vermeende terreur heeft de politie in Duitsland vier mannen gearresteerd. Onder anderen speciale eenheden van de politie deden donderdag in aller vroegte invallen op diverse adressen in Keulen en Düren.

Aanleiding was het vermoeden van de inlichtingendiensten dat in islamitische kringen plannen werden gesmeed voor een terreuraanval. De actie richtte zich vooral op een adres in Düren.