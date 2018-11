Arrestaties bij aanpak Europese erfgoedbende

Europese politiediensten hebben ruim 30.000 echte en nagemaakte archeologische voorwerpen in beslag genomen. Dat gebeurde volgens politiedienst Europol bij een operatie tegen een bende die handelde in erfgoed. Er zijn dertien verdachten opgepakt.

De bende opereerde vooral vanuit Spanje en zou onder meer archeologische opgravingen hebben geplunderd in Bulgarije. Ook lieten de criminelen historische voorwerpen namaken om die vervolgens te verkopen via populaire veilingsites. Daar boden de gangsters via nepprofielen zelf ook geld om de prijs op te drijven.

Politiediensten in Bulgarije en Spanje kwamen eind oktober gelijktijdig in actie tegen de bende. Agenten vielen zeventien panden binnen in de twee landen. Ze troffen onder meer 180.000 euro contant geld aan. Onder het in beslag genomen erfgoed bevonden zich Griekse en Romeinse helmen, lampen, pijlpunten en speren.