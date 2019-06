Arrestaties aan vooravond herdenking Tiananmen

De Chinese autoriteiten hebben in verband met de dertigste verjaardag van de bloedige onderdrukking van de demonstraties op het Tiananmenplein in Peking, veel activisten en familieleden van slachtoffers gearresteerd, onder huisarrest geplaatst of naar andere plaatsen overgebracht. Human Rights Watch meldt dat controle op de belangrijkste leden van de Moeders van Tiananmen, een netwerk van families, sinds eind mei ook is verscherpt.

Hun vermogen om met de buitenwereld te communiceren of zich te verplaatsen is ernstig beperkt, zo meldde de mensenrechtenorganisatie. Onder hen zijn de 82-jarige Ding Zilin en de 81-jarige Zhang Xianling, wiens zonen in 1989 werden gedood. Enkele honderden mensen kwamen om het leven tijdens de militaire operatie tegen vreedzame demonstranten op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking.

Dinsdag is het precies 30 jaar geleden dat het studentenprotest plaatsvond.