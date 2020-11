Arrestatiebevel voor partijchef ANC

De Zuid-Afrikaanse autoriteiten hebben een arrestatiebevel uitgevaardigd voor de secretaris-generaal van regeringspartij ANC. Ace Magashule zei dinsdag tegen journalisten niets verkeerd te hebben gedaan en niet bezorgd te zijn. Volgens Zuid-Afrikaanse media wordt Magashule verdacht vanwege een contract rond asbest uit de tijd dat hij premier was van de provincie Vrijstaat.

De 61-jarige Magashule is een van de zes topfunctionarissen die het ANC leiden. Hij is een voormalige anti-apartheidsactivist die eerder in meerdere publicaties is beticht van corruptiepraktijken.