Arrestatiebevel voor oud-premier Thailand

Het Thaise hooggerechtshof gaat een arrestatiebevel uitvaardigen voor de Thaise oud-premier Yingluck Shinawatra. Ze kwam niet opdagen bij een rechtszaak, naar eigen zeggen omdat ze ziek was. Ze zou oorklachten hebben.

De rechtszaak is nu uitgesteld tot 27 september. „We denken niet dat ze ziek was, we vermoeden dat ze is ondergedoken of is gevlucht,” aldus een rechter. Ook de advocaat van de oud-premier stelde niet te weten of zijn cliënt nog in het land was.

Shinawatra wordt vervolgd voor nalatigheid over de manier waarop ze subsidies voor rijstboeren heeft afgehandeld. De boeren kregen een te hoge prijs, wat de staat geld kostte. Ze wordt onder meer verdacht van corruptie.