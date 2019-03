Arrestatiebevel voor indringers ambassade

Justitie in Spanje heeft een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen twee van de tien mensen die de Noord-Koreaanse ambassade in Madrid vorige maand binnendrongen. Het gaat om de vermeende leider van de groep en een andere verdachte. Spanje denkt dat zij in de VS zijn.

Volgens de Spaanse onderzoekers braken zij in bij de ambassade, probeerden zij een functionaris over te halen over te lopen en namen zij bij hun vertrek computerapparatuur mee. De leider van de groep is volgens de Spaanse justitie een Mexicaan met een Amerikaans paspoort, Adrian Hong Chang. Die zou direct na het incident naar de VS zijn gegaan en daar contact hebben gezocht met de federale recherche FBI.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde dinsdag dat de VS niets met de zaak te maken heeft.