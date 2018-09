Arrestatiebevel tegen zonen Mubarak

Een Egyptische rechtbank heeft opdracht gegeven tot de arrestatie van twee zonen van de Egyptische oud-president Hosni Mubarak. Justitie verdenkt Alaa en Gamal Mubarak van handel met voorkennis op de effectenbeurs.

Samen met vijf andere verdachten zouden de twee zoons van de oud-president zich bij de handel in aandelen van de bank Al Watany niet aan de regels hebben gehouden, meldde het Egyptische persbureau MENA.

Alaa, de oudste zoon van Hosni Mubarak, is zakenman. Gamal was bankier en leek zijn vader te gaan opvolgen als president van Egypte. Door het afzetten van Mubarak (90) in 2011 kwam van dat plan niets terecht.