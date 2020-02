Arrestatiebevel tegen ex-president Zuma van Zuid-Afrika

Het gerechtshof in het Zuid-Afrikaanse Pietermaritzburg heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen ex-president Jacob Zuma. Zuma was president van 2009 tot 2018 en wordt beschuldigd van corrupte praktijken. Hij verscheen niet op een zitting van het gerechtshof in de deelstaat KwaZulu-Natal.

Zuma’s advocaten zeiden dat hij ziek is en al sinds 23 januari in het buitenland bivakkeert. De verdediging poogde rechter Dhaya Pillay met documenten te overtuigen dat het slecht gaat met de gezondheid van Zuma, maar zij had net als de aanklagers twijfels over die documenten. Het arrestatiebevel wordt echter pas van kracht als Zuma er op de volgende geplande zitting, 6 mei, ook niet is.