„Arrestatiebevel tegen ex-first lady Zimbabwe”

De Zuid-Afrikaanse justitie heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de vrouw van voormalig Zimbabwaanse dictator Robert Mugabe, de 53-jarige Grace Mugabe. Het bevel komt voort uit een strafrechtelijk onderzoek tegen haar. Ze wordt verdacht van mishandeling van onder anderen een Zuid-Afrikaans model, Gabriella Engels, in een hotel in Johannesburg in augustus 2017.

De autoriteiten verleenden haar destijds als invloedrijke echtgenote van het staatshoofd van een buurland diplomatieke onschendbaarheid. Ze kon ongestoord Zuid-Afrika verlaten.

De in Zuid-Afrika geboren Grace Mugabe is de tweede vrouw van de inmiddels uitgerangeerde heerser. Ze verwierf grote invloed in de politiek en de economie van Zimbabwe en werd daardoor berucht. Ze kreeg onder meer de bijnaam Dis-Grace (schande). . Haar groeiende invloed en betrokkenheid bij schandalen zou de belangrijkste reden zijn geweest voor het leger om Mugabe af te zetten. De inmiddels 94-jarige Mugabe heerste over het land van 1980 tot eind 2017.