Arrestatiebevel Boliviaanse oud-president Morales geschrapt

Een gerechtelijk bevel voor de arrestaties van de Boliviaanse oud-president Evo Morales is door een rechter in het Zuid-Amerikaanse land weer geschrapt. Het socialistische voormalig staatshoofd, dat in ballingschap in Argentinië verblijft, kan weer terugkeren zonder vrees om te worden vastgezet.

Justitie in Bolivia vaardigde in december vorig jaar een arrestatiebevel tegen Morales uit. Hij werd door de interim-regering die na zijn aftreden aan de macht kwam, beschuldigd van opruiing en terrorisme. Een onderzoek naar de klacht die tot het arrestatiebevel leidde is nog gaande, melden gerechtelijke functionarissen. Aanklagers willen Morales ontbieden zodat de voormalige leider van Bolivia zich kan verweren in de rechtszaal.

Door het schrappen van het arrestatiebevel kan Morales terugkeren naar zijn vaderland na meer dan een jaar in ballingschap. Morales trad eind vorig jaar af nadat er grote onrust was ontstaan na de verkiezingen. De toenmalig president werd ervan beschuldigd te hebben geknoeid met de uitslag. Na het aftreden van Morales kwam een rechtse interim-regering aan de macht. Morales’ socialistische MAS-partij kwam eerder deze maand opnieuw aan de macht nadat zijn bondgenoot Luis Arce de presidentsverkiezingen overtuigend won.

Morales heeft nog niet aangegeven of en zo ja, wanneer hij naar Bolivia terugkeert. Hij blijft vooralsnog de voorzitter van de MAS-partij. Arce heeft gezegd dat de invloed van de oud-president daartoe beperkt zal blijven.