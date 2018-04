Arrestatie voor moord Mexicaanse journalist

De Mexicaanse politie heeft de vermoedelijke moordenaar gearresteerd van de bekende journalist Javier Valdez. Dit maakte de minister van Binnenlandse Zaken bekend via Twitter.

Valdez (50) werd in 2017 doodgeschoten in de staat Sinaloa, in het noordwesten van Mexico. In Sinaloa laaide vorig jaar het geweld op na de arrestatie en uitlevering aan de VS van drugsbaas Joaquin Guzman, bijgenaamd „El Chapo”. Valdez schreef veel over de drugsbendes in de staat en over hoe gevaarlijk het is voor journalisten om er hun werk te doen. Kort voor zijn dood publiceerde hij daarover een boek, Narcoreporting.

Valdez kreeg in 2011 nog een Internationale Persvrijheidsprijs voor zijn berichtgeving over drugssmokkel en georganiseerde misdaad. Bij die gelegenheid zij hij in zijn speech: „Op de plek waar ik werk, Culiacán in de staat Sinaloa, is het gevaarlijk om in leven te zijn.”

Volgens mensenrechtenorganisatie Artikel 19 is Mexico voor journalisten een van de gevaarlijkste landen ter wereld om te werken. Dit jaar zijn al drie journalisten omgekomen in het land.