Arrestatie om dood van Amerikaanse op Kreta

De Griekse politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht van het doden van een vrouw op Kreta. De 60-jarige Amerikaanse Suzanne Eaton was op het eiland voor een conferentie. Zij kwam op 4 juli niet terug van een wandeling, waarna collega’s alarm sloegen.

Een week later werd Eaton dood gevonden in een bunker uit de Tweede Wereldoorlog. Volgens Griekse media is de verdachte een man met psychische problemen. Uit DNA-onderzoek in zijn auto is hij naar voren gekomen. In het voertuig zouden sporen van Eaton zijn gevonden.

Vorige week werd duidelijk dat de vrouw waarschijnlijk door verstikking om het leven is gekomen.