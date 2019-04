Een 50-jarige man is gearresteerd op verdenking van moord nadat de lichamen van twee vrouwen in de vriezer van een appartement in Oost-Londen waren gevonden.

De gruwelijke ontdekking werd gedaan toen de politie naar het appartement op de begane grond was geroepen vanwege zorgen over een bewoner. De politie doet onderzoek naar de identiteit van de vrouwen.

Het appartement ligt in een rustige, deftige buurt in Londen. Meer informatie ontbreekt nog.