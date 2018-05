Arrestatie na melding schietpartij school VS

De politie in de Amerikaanse staat Californië heeft een aanhouding verricht nadat melding was gemaakt van een gewapende man bij een middelbare school. Agenten doorzoeken de campus van de Highland High School in Palmdale. De politie twittert dat ook schoten zijn gemeld bij een basisschool in dezelfde gemeente.

Palmdale ligt ten noorden van de stad Los Angeles. Op Twitter waarschuwen scholieren elkaar dat er een man met een wapen rondloopt en roepen op niet naar de school te komen. Over mogelijke slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. De brandweer in Palmdale liet CNN weten dat meldingen zijn binnengekomen over schoten. Meerdere scholen in het gebied zijn afgegrendeld.