Arrestatie in zaak vermist Frans meisje Maëlys

De Franse politie heeft donderdag een man gearresteerd die verdacht wordt van betrokkenheid bij de verdwijning van de negenjarige Maëlys de Araujo. Het meisje verdween in de nacht van zaterdag op zondag uit een slaapkamer tijdens een bruiloft in Point-de-Beauvoisin. Sindsdien zoekt de politie met man en macht naar het meisje. Er wordt serieus rekening gehouden met ontvoering of moord.

De verdwijning houdt Frankrijk in de greep, vrijwel alle media berichten erover.

De verdachte was geen gast op het feest, aldus RTL Frankrijk. Hij is al eerder gehoord door de politie, maar mocht toen gaan. Nu blijkt dat zijn verklaringen over zaterdag niet consistent zijn. De man is een bekende van de politie. Hij ontkent elke betrokkenheid.

De afgelopen dagen heeft de politie al een groot aantal van de 250 gasten gehoord als getuige. Het huis waar Maëlys sliep, ligt in een bosrijk gebied. Gendarmes hebben de bossen uitgekamd, echter zonder enig resultaat. Ook een plaatselijke rivier is doorzocht. Daarnaast zijn er huizen en auto’s doorzocht.

Pont-de-Beauvoison ligt in de buurt van steden als Chambéry en Lyon.