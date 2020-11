Arrestatie in onderzoek bomaanslag op pubs in Birmingham 1974

Bijna een halve eeuw na een dodelijke bomaanslag op twee pubs in het Engelse Birmingham heeft de politie een man gearresteerd voor mogelijke betrokkenheid. Bij de aanslag van 21 november 1974, die nooit is opgeÃĢist, kwamen 21 mensen om het leven. De 65-jarige man werd opgepakt in het Noord-Ierse Belfast.

De aanslag wordt beschouwd als een van de zwaarste terreurdaden op Engelse bodem. Een voormalige hoge functionaris van de paramilitaire organisatie IRA gaf in 2014 toe dat de IRA erachter zat. De IRA probeerde met geweld de eenheid te bereiken van Ierland en Noord-Ierland, deel van het Verenigd Koninkrijk.

De daders van de aanslag zijn nooit gepakt. Weliswaar werden zes mensen, de zogenoemde Birmingham Six, in 1975 veroordeeld tot levenslang. Maar zij kwamen in 1991 na zestien jaar op vrije voeten toen bleek dat zij onterecht waren veroordeeld. Het geldt als een van de grootste dwalingen van de Britse justitie.