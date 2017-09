Arrestant Frankrijk had banden met IS

Een van de verdachten die afgelopen week in Frankrijk werden opgepakt na de vondst van delen van explosieven, had directe banden met terreurbeweging Islamitische Staat. Dat heeft justitie in Frankrijk zondag verklaard.

De politie arresteerde zeker twee verdachten in een appartement de Parijse voorstad Villejuif. De verdachten claimden dat ze een bankoverval aan het voorbereiden waren maar werden meteen al verdacht van terroristische activiteiten. De politie vond onder andere bestanddelen van de onder extremisten populaire springstof TATP. Wat de verdachten van plan waren is niet bekend.