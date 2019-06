Voor het eerst in jaren is de armoede in Italië niet toegenomen volgens cijfers van het bureau voor de statistiek, Instat. Het aantal Italianen dat in armoede leeft was in 2018 ruim vijf miljoen en dat was 18.000 lager dan in 2017.

Instat beschouwt de allerarmsten als mensen die niet in staat zijn om een acceptabele levensstandaard te onderhouden. Dat betekent dat ze geen goederen en diensten kunnen aanschaffen die nodig zijn om te voorkomen dat men in een ernstig sociaal isolement raakt.

Het gaat om 8,4 procent van de 60 miljoen Italianen en om 1,8 miljoen gezinnen. Italië ontworstelt zich nauwelijks aan de jongste crisisjaren en het aantal inwoners dat in armoede leeft is nog altijd drie keer hoger dan in 2006.

De een jaar geleden aangetreden coalitieregering van de rechts-populisten van de Lega en de protestpartij M5S (Vijfsterrenbeweging) is bezig de armoede te bestrijden met extra financiële steun. Het programma uit de koker van de M5S geeft sinds april extraatjes tot 780 euro per maand aan de allerarmsten die bereid zijn te werken, maar in armoe leven.

De schulden van de Italiaanse staat nemen zo niet af en dit leidt tot kritiek van de oppositie en van de EU. De staatsschuld is van maart naar april toegenomen met 14,8 miljard. De schuld bedraagt nu 2373 miljard euro of bijna 40.000 euro per Italiaan. In Nederland is dat bedrag per inwoner 16.000 euro lager.