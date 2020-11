Armeniërs in Nagorno-Karabach verbranden voor vertrek hun huizen

Bewoners van dorpen in de regio Nagorno-Karabach hebben hun huizen in brand gestoken voordat ze vluchten naar Armenië. De dorpen moeten volgens een vredesakkoord zondag worden overgedragen aan Azerbeidzjan.

In een dorp in het district Kalbajar dat onder controle van Azerbeidzjan komt, stonden zaterdagmorgen zeker zes huizen in brand. „Iedereen steekt vandaag zijn huis in brand, we hebben tot middernacht de tijd om te vertrekken”, zei een dorpeling tegen een journalist van het Franse persbureau AFP. De man liet weten dat hij niet van plan was zijn huis voor de Azeri’s achter te laten.

Nagorno-Karabach werd bestuurd door Armeense separatisten, maar maakt volgens de internationale gemeenschap deel uit van Azerbeidzjan. Eind september laaide de strijd tussen Armenië en Azerbeidzjan om de enclave op. Azerbeidzjan boekte tijdens het conflict diverse militaire successen. De strijd eiste zeker 1400 levens. Duizenden mensen ontvluchtten hun huis.

Volgens een eerder deze maand gesloten vredesakkoord mag Azerbeidzjan gebieden houden die het de afgelopen weken heeft veroverd in Nagorno-Karabach, waaronder de tweede stad van die regio.

Rusland heeft troepen naar de regio gestuurd om toe te zien op de naleving van afspraken tussen Armenië en Azerbeidzjan. Het Russische leger wordt voor een periode van minstens vijf jaar ingezet aan de frontlinie bij Nagorno-Karabach, waar observatieposten worden opgezet.