Armenië wil meer samenwerking met Rusland

Armenië wil de relaties met Rusland verder verbeteren. Dat heeft de nieuwe Armeense regeringsleider Nikol Pasjinjian gezegd tijdens een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin. Volgens hem bestaat er een groot potentieel voor zowel politieke als militaire samenwerking. „Onze betrekkingen ontwikkelen zich zeer dynamisch en natuurlijk”, citeerde de Russische persbureaus Pasjinjian zaterdag.

De premier van de voormalige Sovjet-republiek is sinds mei in functie. Daarvoor was hij als oppositieleider het gezicht van het nationale protest tegen corruptie en vriendjespolitiek. Die opstelling bezorgde hem regeringsverantwoordelijkheid. Maar ook toen al sprak Pasjinjian zich uit voor voortzetting van de buitenlandpolitiek van zijn voorgangers. Armenië heeft 3 miljoen inwoners en geniet bescherming van Rusland. Moskou heeft een militaire basis in het land.