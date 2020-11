Armenië verliest controle over belangrijke stad Nagorno-Karabach

Armeense strijdkrachten in de omstreden regio Nagorno-Karabach hebben niet langer de controle over de strategisch belangrijke stad Shushi. Bovendien naderen Azerbeidzjaanse strijdkrachten de hoofdstad Stepanakert, maakte de woordvoerder van de leider van de enclave maandag bekend.

Zondag laaide de zware gevechten om Shushi flink op. De Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev zei toen al dat deze op een na grootste stad in de enclave zou zijn ingenomen. De Armeense autoriteiten ontkenden dat toen.

Maandag veranderde dat. De woordvoerder van Arayik Harutyunyan, de leider van Nagorno-Karabach, maakte bekend op Facebook de macht over Shushi te zijn kwijtgeraakt. „De stad Shushi is niet onder onze controle. We moeten ons sterk houden aangezien de vijand zich in de buurt van Stepanakert bevindt.”

Shushi ligt in de bergen en kijkt uit op Stepanakert, waardoor het volgens militaire en politieke analisten zou kunnen dienen als een strategische post voor een aanval op de hoofdstad. De plaatsen liggen ongeveer 15 kilometer van elkaar vandaan.

De gevechten om Nagorno-Karabach zijn sinds 27 september gaande. Nagorno-Karabach, dat ongeveer 145.000 inwoners heeft, wordt gecontroleerd door Armeense strijdkrachten, maar wordt door de Verenigde Naties erkend als onderdeel van het overwegend islamitische Azerbeidzjan. Azerbeidzjan kan rekenen op de steun van „broederstaat” Turkije in het conflict. Rusland is op zijn beurt de beschermende macht van Armenië.