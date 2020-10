Armenië staat open voor vredesoverleg

De Armeense premier Nikol Pasjinian zegt dat Armenië klaarstaat om in gesprek te gaan met Azerbeidzjan over vrede in de conflictregio Nagorno-Karabach. Er is al een gesprek gepland tussen de ministers van Buitenlandse Zaken van de twee landen in Moskou.

„Wij zijn klaar voor de hervatting van het vredesproces”, zei Pasjinian, verwijzend naar het vredesoverleg van de zogenoemde Minsk-groep in Moskou. Donderdag weigerde Armenië nog aan te schuiven, zolang er nog gevochten werd.

De Minsk-groep wil een staakt-het-vuren in het gebied bereiken. Deze groep van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) wordt voornamelijk gevormd door Frankrijk, Rusland en de Verenigde Staten en probeert sinds begin jaren negentig een oplossing te vinden voor het conflict.

Rusland heeft goede banden met zowel Armenië als Azerbeidzjan. De twee landen zijn sinds bijna twee weken weer in gevecht om de regio Nagorno-Karabach in Azerbeidzjan, waar vooral etnische Armeniërs wonen. Internationale leiders hebben opgeroepen een einde te maken aan de gevechten.