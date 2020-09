Armenië beschuldigt Azerbeidzjan van aanval op nederzettingen

Armenië beschuldigt het naburige Azerbeidzjan ervan civiele nederzettingen in de regio Nagorno-Karabach te hebben aangevallen. De Armeense premier Nikol Pasjinian zei dat zondag vroeg.

Het Armeense ministerie van Defensie liet weten dat Armeense troepen twee Azerbeidzjaanse helikopters en drie drones hadden neergehaald als reactie op de aanvallen.

Het Azerbeidzjaanse ministerie van Defensie zei op zijn beurt dat het een militaire operatie had gelanceerd langs de „contactlijn”, een soort niemandsland dat de door Armenië gesteunde troepen scheidt van de Azerbeidzjaanse troepen in de regio, meldden Russische persbureaus. Azerbeidzjan beweert dat er burgers zijn gedood nadat Armenië had geschoten op militaire posities en op sommige woonwijken.

„De Armeniërs begonnen zondagochtend met grootschalige provocaties en vielen burgergebieden aan in de districten Agdam, Fuzuli en Tartaar in de buurt van Nagorno-Karabach”, aldus het Azerbeidzjaanse ministerie van Defensie in een verklaring op haar website. Het Azerbeidzjaanse leger neemt „vergeldingsmaatregelen” om de bevolking te beschermen, aldus de verklaring.

Nagorno-Karabach riep zondag de staat van beleg uit en kondigde „de totale militaire mobilisatie” van de mannelijke bevolking aan na het oplaaien van de gevechten langs de frontlinie.

Rusland riep op tot een „onmiddellijk” staakt-het-vuren en het begin van besprekingen om de situatie te stabiliseren.

De twee voormalige Sovjetlanden zijn al lang in conflict over de etnisch-Armeense regio Nagorno-Karabach. Grensconflicten zijn daar de afgelopen maanden weer opgelaaid.

Etnische Armeniërs in Nagorno-Karabach verklaarden zich onafhankelijk tijdens een conflict dat uitbrak toen de Sovjet-Unie in 1991 instortte.

Hoewel in 1994 een staakt-het-vuren werd overeengekomen, beschuldigen Azerbeidzjan en Armenië elkaar regelmatig van aanvallen rond Nagorno-Karabach en langs de afzonderlijke Azerbeidzjaans-Armeense grens.