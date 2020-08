Armeense reist met botten van haar man in bagage

Een 74-jarige Armeense vrouw is op het vliegveld van München tegengehouden omdat zij het skelet van haar overleden man in haar bagage had. Dat meldt de Duitse politie dinsdag.

Functionarissen hadden de menselijke botten ontdekt in een houten doos en waarschuwden vervolgens de douane, een arts en een officier van justitie om het niet-alledaagse geval te onderzoeken.

De vrouw wilde samen met haar 52-jarige dochter de beenderen vanaf haar woonplaats in Griekenland via München en Kiev naar Armenië brengen. In zijn vaderland zou de overledene zijn laatste rustplaats krijgen.

Uit documenten bleek dat de man in 2008 was overleden en in zijn woonplaats in de buurt van Thessaloniki was begraven.

Volgens de politie was de overdracht van de stoffelijke resten legaal. Het Openbaar Ministerie zag ook geen reden voor een strafrechtelijk onderzoek. de vrouwen mochten daarom met de beenderen van hun naaste hun reis naar de Kaukasus voortzetten