Armeense ex-president Sarkisian aangeklaagd

De Armeense ex-president Serzj Sarkisian is woensdag in staat van beschuldiging gesteld wegens financiële misdrijven. Hij zou in de periode 2008-2018, toen hij aan de macht was, de regisseur zijn geweest van misbruik en verduistering van overheidsgelden door regeringsfunctionarissen.

Het Openbaar Ministerie heeft de 65-jarige Sarkisian verboden het land te verlaten. De oud-president van Armenië werd vorig jaar met vreedzaam protest tot aftreden gedwongen. De oppositie, met als voorman Nikol Pasjinjian, was de armoede, corruptie en slechte economie meer dan zat. Pasjinjian werd later gekozen als nieuwe leider.