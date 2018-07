Armeense ex-president Kotsjarian in hechtenis

Een Armeense rechtbank heeft bevolen dat voormalig president Robert Kotsjarian wordt gedetineerd op beschuldiging van machtsmisbruik. Dat zei Kotsjarians advocaat Aram Orbelian.

Kotsjarian, die van 1998 tot 2008 de tweede president van Armeniƫ was, was aanwezig in de rechtbank en werd meteen in hechtenis genomen, voegde de advocaat eraan toe.

Onderzoekers hebben Kotsjarian aangeklaagd voor een poging tot omverwerping van de constitutionele orde na de verkiezingen van 2008, toen zijn bondgenoot Serzh Sarksyan tot zijn opvolger werd gekozen.

Kotsjarian heeft de beschuldigingen afgedaan als politiek gemotiveerd.