Armeense demonstranten blokkeren wegen

Demonstrerende Armeniërs zijn woensdagochtend begonnen met het blokkeren van enkele toegangswegen naar de hoofdstad Jerevan. Ook de weg naar het vliegveld van de stad is geblokkeerd, aldus ooggetuigen.

De leider van de protestbeweging Nikol Pasjinjian kondigde dinsdag in een toespraak voor tienduizenden aanhangers aan dat woensdagmorgen zou worden begonnen met het opwerpen van blokkades. Hij kwam met de oproep nadat het parlement hem had afgewezen als premier.

Pasjinjian was een van de drijvende krachten achter de protesten tegen Serzj Sarkisian die tien jaar premier was in Armenië. Naar aanleiding van de protesten kondigde Sarkisian vorige week zijn vertrek aan. Pasjinjian was de enige kandidaat om Sarkisian op te volgen. Tijdens een stemming dinsdag kreeg Pasjinjian slechts 45 van de 53 vereiste stemmen.