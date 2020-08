Arizona: Van Republikeins bolwerk tot Democratisch doelwit

De staat Arizona is een Republikeins bolwerk. Sinds 1952 won in de staat slechts één keer een Democratische kandidaat. Toch zijn er voortekenen dat het bij de komende verkiezingen in de Grand Canyon State spannender zal zijn dan ooit.

Arizona is een staat met ruige en afwisselende natuur. Trekpleister is de adembenemende Grand Canyon, maar wie bereid is een paar uur te rijden maakt de overgang mee van onherbergzame woestijngebieden naar de besneeuwde Humphreys Peak. Presidentskandidaten zullen zich niet snel laten zien bij dit natuurschoon. Zij richten hun aandacht voornamelijk op hoofdstad Phoenix. In en rond deze stad wonen bijna 5 miljoen mensen. Arizona telt in totaal zo’n 7,5 miljoen inwoners.

Lang was Arizona een conservatief bolwerk, een ‘zekerheidje’ voor de Republikeinen. Toch zijn zij niet verzekerd van een nieuwe overwinning. Waar Mitt Romney in 2012 nog met ruim 9 procent verschil won van Barack Obama, was de voorsprong van Donald Trump in 2016 nog maar 2,6 procent. In de peilingen heeft Joe Biden momenteel een kleine voorsprong van zo’n 3 procent, net binnen de foutmarge. Beide kandidaten hebben dus een serieuze kans op de winst en daarmee op de elf kiesmannen van Arizona.

In het voordeel van Joe Biden is de veranderende bevolkingssamenstelling. Arizona grenst aan Mexico en het aantal Latino’s (Spaanstalige kiezers) in de staat is door immigratie inmiddels gegroeid naar 31 procent. Zij stemmen voornamelijk op de Democraten, als zij mogen stemmen althans. Veel Latino’s zijn namelijk nog niet als kiezer geregistreerd. Een zorgpunt voor Biden is volgens opiniepeiler Josh Ulibarri dat zij nog niet gemotiveerd zijn om zich en masse te registreren en naar de stembus te gaan.

Daarnaast speelt mee dat Democraten landelijk gezien de laatste jaren steeds beter liggen bij kiezers in de stedelijke gebieden. Verreweg de meeste stemmen worden uitgebracht rond de hoofdstad Phoenix. Als kiezers in deze regio zich meer achter Biden scharen, ligt een overwinning binnen handbereik.

De aanpak van de coronacrisis heeft eveneens impact op de presidentsverkiezingen in de staat. Arizona is hard getroffen door het virus en de weinig doortastende aanpak van de Republikeinse gouverneur Doug Ducey heeft tot veel frustratie geleid. Ook de campagnebijeenkomst die president Trump in juni organiseerde in de stad Tucson heeft kwaad bloed gezet bij kiezers in Arizona. Het indammen van het virus zal voor veel kiezers een belangrijke factor zijn bij het al dan niet steunen van de Republikeinse president.

Toch zien ook de Republikeinen kansen om de overwinning binnen te halen bij de verkiezingen in november. Naast het lage enthousiasme van de Latino’s denken Republikeinse strategen dat de Democraten zich te links profileren om kiezers in Arizona te overtuigen. Volgens politiek consultant Stan Barnes wordt in de staat bijvoorbeeld aan stevig politieoptreden gehecht, terwijl de Democraten sinds de moord op George Floyd pleiten voor het terugdringen daarvan. „De enige manier om als Democraat in Arizona te winnen, is doen alsof je geen Democraat bent”, aldus Barnes.

Wat is een swing state?

Hoewel de Amerikaanse presidentsverkiezingen in alle vijftig staten plaatshebben, is in de meeste de uitslag van te voren al bekend. Het is slechts spannend in ruim tien staten, de zogeheten ”swing states”. Hier kan zowel Joe Biden als Donald Trump de overwinning behalen omdat er ongeveer evenveel Republikeinse als Democratische kiezers wonen.