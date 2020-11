Arizona nog spannend, Trump bezig met inhaalslag

De verkiezingsstrijd in de Amerikaanse staat Arizona (11 kiesmannen) wordt spannender naarmate er meer stemmen worden geteld. De Republikein Donald Trump nadert daar zijn Democratische rivaal Joe Biden.

Trump staat volgens de laatste informatie van persbureau Reuters op 48,1 procent van de stemmen en Biden op 50,5 procent. Een paar uur geleden was dat nog respectievelijk 47,9 procent en 50,7 procent. 86 procent van de stemmen is inmiddels in Arizona geteld.

Onder meer de Amerikaanse nieuwszender Fox News heeft voorspeld dat Biden de verkiezingen in Arizona gaat winnen, maar andere media durven daar nog niet aan. Joe Biden staat dan ook volgens sommige media momenteel op 264 kiesmannen en volgens anderen, waaronder nieuwszender CNN, op 253 kiesmannen. Trump staat volgens uiteenlopende voorspellingen op 213 (CNN) of 214 (Fox News) kiesmannen.

Aanhangers van Trump demonstreerden woensdagavond lokale tijd in Arizona, onder meer voor het verkiezingsbureau van het district Maricopa County in Phoenix. De demonstranten waren boos vanwege een ongefundeerd verhaal dat stemmen voor de president met opzet niet geteld zouden worden.