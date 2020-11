Arizona bevestigt Biden als winnaar presidentsverkiezingen

De Amerikaanse staat Arizona heeft bevestigd dat Trump-rivaal Joe Biden daar de presidentsverkiezingen heeft gewonnen. Het is de zoveelste tegenslag voor president Trump, die had gehoopt op de een of andere manier zijn nederlaag te kunnen omdraaien. De zege in Arizona maakt de landelijke overwinning van Biden nog steviger.

Arizona is een van de staten waar het verschil tussen Biden en Trump niet groot was, of waar de president de vorige keer nog had gewonnen.

Het team van Trump begon rechtszaken aan en eiste hertellingen en controles in meerdere van die cruciale staten. Maar de pogingen om op die manier alsnog een tweede ambtstermijn binnen te slepen, waren tot nu toe tevergeefs.