Argentinië versoepelt coronamaatregelen, behalve voor hoofdstad

Argentinië gaat de lockdownmaatregelen die zijn ingevoerd vanwege het coronavirus versoepelen. Alleen in hoofdstad Buenos Aires wordt de lockdown verlengd. Dat maakte president Alberto Fernandez vrijdag bekend. De maatregel zou komende zondag aflopen.

In Buenos Aires geldt de lockdown nu tot 24 mei, zei Fernandez. Volgens de president is de hoofdstad met 86 procent van alle besmettingen de voornaamste infectiehaard in het Zuid-Amerikaanse land. Burgemeester Horacio Rodríguez Larreta zei dat kinderen onder begeleiding van ouders in in het weekend weer naar buiten mogen om te sporten.

De rest van Argentinië kan geleidelijk aan weer opengaan, stelde Fernandez. Het is aan de lokale autoriteiten om vorm te geven aan die versoepeling.

In Argentinië zijn tot dusver 5611 gevallen van het coronavirus bekend en 293 doden te betreuren. De autoriteiten plaatsen het hele land op 20 maart in quarantaine, die tot drie keer toe werd verlengd. Sinds vorige maand mochten Argentijnen dagelijks een wandelingetje maken buitenshuis.