Argentinië kiest voor peronist Fernández

De Argentijnse president Mauricio Macri moet zijn plek afstaan aan de centrumlinkse peronist Alberto Fernández. Een groot aantal van de bijna 34 miljoen stemgerechtigden, koos zondag tijdens de presidentsverkiezingen voor de advocaat waardoor geen nieuwe stemronde meer nodig is.

De 60-jarige Fernández kreeg ongeveer 48 procent van de stemmen. Zo’n 40 procent stemde op Macri, blijkt nadat 95 procent van de stemmen is geteld.

Fernández was voorafgaand aan de verkiezingen al de grote favoriet voor het presidentschap. Macri is sinds 2015 president. Bij zijn aantreden beloofde de liberale ondernemer de economie van het Zuid-Amerikaanse land uit het slop te halen, maar dat is hem niet gelukt. Argentinië gaat door een recessie en kampt met een torenhoge inflatie. Verder is de werkloosheid gestegen tot boven de 10 procent.

Fernández geldt als een gematigde vertegenwoordiger van het links-populistische peronisme en wil onder meer de lonen verhogen en meer geld uitgeven aan sociaal beleid. Als kandidaat voor het vicepresidentschap heeft hij zijn oog laten vallen op het voormalige staatshoofd Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).

„Het is een geweldige dag voor Argentinië”, zei Fernández toen duidelijk werd dat hij de verkiezingen ging winnen. Hij zal binnenkort met Macri om de tafel gaan zitten om de politieke overgang te bespreken. Dat gebeurt mede op uitnodiging van de huidige president zelf, die Fernández heeft gevraagd maandag te komen lunchen in zijn werkpaleis.

Om de verkiezingen in de eerste ronde te winnen moest Fernández meer dan 45 procent van de stemmen krijgen. De steun van zeker 40 procent zou ook hebben volstaan als de voorsprong op de nummer twee minimaal 10 procentpunt was.