Argentinië geeft Israël materiaal over WO II

Israël en Argentinië hebben dinsdag onder meer een akkoord gesloten over de overdracht van digitale documenten over de Holocaust aan Israël.

Dat gebeurde tijdens een tiendaags bezoek van premier Benjamin Netanyahu aan Argentinië, Colombia, Mexico en New York. De tienduizenden documenten die Argentinië aan Israël overdraagt zijn deels gerelateerd aan nazioorlogsmisdadigers. De stukken werpen wellicht licht op de steun vanuit Argentinië, dat officieel neutraal bleef tijdens de Tweede Wereldoorlog, aan nazimisdadigers. Onder anderen Adolf Eichmann vond na de oorlog onderdak in Argentinië.

Vlak voor zijn vertrek zondag sprak de premier van „een historisch bezoek.” Het is namelijk voor het eerst dat een Israëlische premier Zuid- en Midden-Amerika bezoekt.

In Buenos Aires woonde Netanyahu ceremonies bij ter herdenking van de slachtoffers van de terreuraanslag in 1992 op de Israëlische ambassade en de aanslag in 1994 op een Joods gemeenschapscentrum. Gisteren had hij in de Argentijnse hoofdstad ook een ontmoeting met de president van Paraguay, Horacio Cartes.

In New York zal hij traditiegetrouw een toespraak houden tijdens de openingssessie van de Algemene Vergadering de Verenigde Naties. Hij zal daar ook een aantal wereldleiders ontmoeten, onder wie de Amerikaanse president Donald Trump.

Een tegenvaller voor Netanyahu is dat de eerste Israël-Afrikatop die in oktober in Togo was gepland, voor onbepaalde tijd is uitgesteld. Netanyahu zou die top bijwonen.

De annulering heeft wellicht te maken met een politieke crisis in Togo: er vinden felle protesten plaats tegen het bewind van president Faure Gnassingbé. Maar ook Palestijnse druk om de top af te gelasten speelt mee. De Palestijnse politica Hanan Ashrawi deelde gisteren in een persverklaring mee blij te zijn met het afblazen van de topontmoeting. Zuid-Afrika en enkele Arabisch-Afrikaanse landen weigerden volgens Ashrawi Netanyahu toe te staan „een steunpunt te verwerven op het Afrikaanse continent.”