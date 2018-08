Argentinië doet huiszoeking bij ex-president

De Argentijnse politie doorzoekt woningen van voormalig president Cristina Fernández de Kirchner. Dat gebeurt in het kader van een onderzoek naar stelselmatige corruptie in de top van eerdere regeringen. Kirchner leidde het land van 2007 tot 2015 en was daarmee de opvolger van haar inmiddels overleden man Néstor Kirchner (1950-2010). Ze is nu senator.

De Senaat gaf speciaal toestemming voor de doorzoekingen van drie woningen. Cristina Kirchner heeft haar toevlucht gezocht in de woning van haar dochter Florencia in Buenos Aires, meldden plaatselijke media.

Het onderzoek staat bekend als de affaire van de „steekpenningenschriften”. Het zou gaan om een corrupt netwerk rond de Kirchners dat gedurende tien jaar systematisch smeergeld verzamelde in ruil voor overheidsopdrachten. Kirchner is 13 augustus verhoord. Inmiddels zijn al twaalf mensen gearresteerd in deze zaak.