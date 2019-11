Argentijnse priesters cel in voor misbruik

Twee priesters en een tuinman zijn in het westen van Argentinië tot lange celstraffen veroordeeld wegens misbruik van kinderen in een doveninstituut. De 83-jarige Nicola Corradi, de 61-jarige Horacio Corbacho en de 51-jarige tuinman Armando Gómez kregen maandag van de rechters in Mendoza respectievelijk 42, 45 en 18 jaar gevangenisstraf, berichtten Argentijnse media. Alle naar schatting meer dan twintig slachtoffers waren minderjarig, in de leeftijd van 4 tot 17 jaar.

De feiten speelden zich af in de jaren 2004-2016 in een Próvolo Instituut voor dove en doofstomme kinderen in Luján de Cuyo aan de zuidrand van de provinciehoofdstad Mendoza. De misdaden kwamen in 2016 aan het licht en het instituut is gesloten.

Het instituut voor hulp en onderwijs aan doofstommen werd in 1830 opgericht door een priester in het Italiaanse Verona. Corradi werd daar in de jaren zestig al beschuldigd van misbruik van kinderen. Hij werd echter niet ontslagen of vervolgd, maar naar Luján de Cuyo gestuurd. In het Próvolo Instituut in Verona zouden in de jaren 1955-1984 zeker 235 kinderen door meerdere daders zijn misbruikt.