Argentijnse president wil abortusdebat

De Argentijnse president Mauricio Macri heeft het Congres opgeroepen het debat te openen over legalisering van abortus.

Hij liet de parlementariërs donderdag tijdens de jaarlijkse beleidsverklaring weten dat hij zelf een tegenstander is maar dat hij prijs stelt op een „volwassen, verantwoordelijke discussie”. Wat hem betreft komt dit onderwerp op de agenda van 2018.

In Argentinië mag een zwangerschap alleen worden onderbroken in geval van verkrachting of bij ernstige gezondheidsrisico’s voor de vrouw. Onlangs demonstreerden duizenden mensen voor het parlementsgebouw tegen de huidige wetgeving. Afgevaardigden van de oppositie hebben beloofd binnenkort een wetsvoorstel te presenteren voor legalisering van abortus in de eerste veertien weken van de zwangerschap.