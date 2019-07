Argentijnse ex-president De la Rúa overleden

De voormalige Argentijnse president Fernando de la Rúa is dinsdag op 81-jarige leeftijd in Buenos Aires overleden. De huidige president Mauricio Macri maakte het nieuws via Twitter bekend en condoleerde de familie met het verlies. De la Rúa werd maandag met spoed in een ziekenhuis opgenomen na een zware hartaanval. De lokale media omschreven zijn toestand toen al als kritiek.

De la Rúa was in de periode 1999-2001 iets meer dan twee jaar aan de macht. Hij stapte eind 2001 gedwongen op wegens de economische en sociale crisis die het land teisterde en de hevige protesten daartegen. Voordat hij president werd, was de linkse De la Rúa onder meer burgemeester van Buenos Aires en Senaatslid.