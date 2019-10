Argentijns Mariabeeld na 37 jaar weer thuis

Een klein Argentijns Mariabeeld dat na de Falklandoorlog naar Groot-Brittannië verdween, is na 37 jaar terug in het Zuid-Amerikaanse land. Met de zegen en onder toeziend oog van paus Franciscus heeft de Britse bisschop Paul Mason het 35 centimeter hoge beeld woensdag overgedragen aan zijn Argentijnse collega Santiago Olivera.

Argentijnse militairen hadden het beeldje van de ‘Vrouwe van Luján’ bij wijze van bescherming bij zich toen zij meededen aan de invasie van de Britse eilanden voor de kust van Argentinië in 1982. Het gaat om een kopie van een origineel kunstwerk uit 1630 dat in de kathedraal van Luján staat.

Nadat de Argentijnen waren verjaagd door het Britse leger kwam het Mariabeeldje in handen van de militaire kapelaan die het meenam naar Groot-Brittannië. Het kwam uiteindelijk terecht in de katholieke militaire kathedraal van Sint Michael en Sint George in het Zuid-Engelse Aldershot.

Bisschop Olivera had gevraagd of Argentinië het kon terugkrijgen omdat de inwoners van het gebied waar het beeldje vandaan kwam er graag weer bij willen bidden. De Britten krijgen een replica als dank.