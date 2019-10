Argentijn Grossi nieuw hoofd VN-waakhond IAEA

De Argentijn Rafael Grossi is dinsdag verkozen als het nieuwe hoofd van de nucleaire waakhond van de Verenigde Naties, het Internationale Atoomenergie Agentschap IAEA. Hij heeft voldoende stemmen gekregen om Yukiya Amano op te kunnen volgen. Grossi troefde de Roemeen Cornel Feruta af. Feruta was eerder de tweede man binnen het IAEA en is nu interim-directeur.

De 58-jarige Grossi is nu nog de Argentijnse afgezant in het IAEA. Daardoor is hij bekend met de nucleaire diplomatie.

Uit eerdere stemmingen kwam geen duidelijke winnaar naar voren. In de laatste ronde won Grossi wel ruim, hij kreeg de steun van 24 van de 35 landen.