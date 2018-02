Archeologen vinden necropolis in Egypte

Duitse en Egyptische archeologen hebben in de stad Minya een zeker 2500 jaar oude necropolis blootgelegd. De begraafplaats bevat tientallen sarcofagen, ruim duizend kleine beelden, een gouden masker en tal van andere voorwerpen.

Minya ligt ongeveer 250 kilometer ten zuiden van de Egyptische hoofdstad Caïro. Minister van Oudheden Chaled al-Enani zei zaterdag dat vorig jaar is begonnen met het blootleggen van de necropolis en dat er nog zeker vijf jaar nodig is om het onderzoek af te ronden. Volgens de bewindsman dragen de vondsten bij aan het verkrijgen van een beter beeld van het leven in het oude Egypte.