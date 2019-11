Archeologen vinden mammoetvallen in Mexico

Archeologen hebben in Centraal-Mexico zo’n achthonderd botten gevonden van veertien wolharige mammoeten. Opvallend hieraan is dat de beesten ongeveer 14.000 jaar geleden vermoedelijk in door mensen gemaakte vallen zijn gedood.

De wetenschappers van het Mexicaanse Nationaal Instituut voor Antropologie en Geschiedenis (INAH) denken dat het mogelijk de allereerste vondst is van een door de mens gemaakte mammoetval. „Dit is de grootste vondst in zijn soort ooit gedaan”, aldus het instituut in een verklaring.

De skeletresten werden gevonden in Tultepec, vlakbij de plaats waar de regering van president Andrés Manuel López Obrador een nieuwe luchthaven voor Mexico-Stad aan het bouwen is.

Volgens de onderzoekers leefden er destijds minstens vijf mammoetkuddes in het gebied van de vondst.

In Mexico zijn wel vaker opzienbarende vondsten van mammoeten gedaan. Zo vonden arbeiders die in de jaren zeventig de metro van Mexico-Stad aanlegden een skelet van de uitgestorven olifantensoort tijdens het graven aan de noordkant van de hoofdstad.