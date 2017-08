Archeologen Peru vinden graven dwangarbeiders

Archeologen in Peru hebben tijdens een recentelijke opgraving zestien graven van Chinese dwangarbeiders gevonden, ze zijn vermoedelijk in het begin van de twintigste eeuw gestorven. De restanten van de lichamen lagen aan de top van een piramide. Elf van hen waren in een kleed gewikkeld, vijf hadden een blauw-groene jas aan en lagen in een houten kist.

De vondst geeft een kijkje in de Peruaanse geschiedenis. De Chinezen werden in grote getale naar Peru gehaald, toen slavenarbeid daar in 1854 werd afgeschaft. Ze leefden in Peru vaak in armoede. De gevonden Chinezen werkten mogelijk op een katoenplantage in de buurt van Lima.

Een van de kisten bevatte een opiumpijp en een kleine aardewerken pot.