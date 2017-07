Arabische landen bereid tot dialoog met Qatar

De Arabische landen die zijn verwikkeld in een diplomatiek conflict met Qatar, hebben aangegeven dat ze bereid zijn om verder te praten. Ze stellen wel als voorwaarde dat de Golfstaat „oprechte bereidheid” toont om tegemoet te komen aan hun kritiek.

Saudi-Arabië, de VAE, Egypte en Bahrein hebben in juni de banden met Qatar verbroken, onder meer vanwege vermeende steun aan internationaal terrorisme en te nauwe banden met het sjiitische Iran. Het conflict zit sindsdien muurvast. Qatar gaf geen gehoor aan de eisen die de landen stelden om het isolement van het oliestaatje te beëindigen.

Ministers uit de vier Arabische landen deden na een gezamenlijke vergadering in Bahrein zondag een nieuwe poging om een dialoog op gang te brengen. Ze vragen Qatar onder meer om duidelijk aan te geven dat het bereid is om „te stoppen met het financieren van terrorisme en extremisme”.

De landen willen verder dat de regering in Doha zich niet langer mengt in „de buitenlandse aangelegenheden van andere landen” en reageert op de dertien eisen die de landen eerder stelden, waaronder de sluiting van nieuwszender Al-Jazeera en een Turkse legerbasis in het land. Qatar heeft nog niet gereageerd op het voorstel.