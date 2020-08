'Arabische Emiraten voor Iran nu legitiem doelwit'

Ultraconservatieve krachten in Iran dreigen de Verenigde Arabische Emiraten met vergelding na de overkomst met Israël. Door de betrekkingen met Tel Aviv te normaliseren zijn de emiraten nu een "legitiem doelwit" voor pro-Iraanse krachten, schreef de krant Kayhan, die wordt beschouwd als spreekbuis van ultraconservatieven in Iran.

De overeenkomst is "verraad" aan de Palestijnse zaak."Het ondertekenen van de overeenkomst met het zionistische regime die de betrekkingen normaliseren, zal dit kleine land, dat het moet hebben van veiligheid, veranderen in een legitiem en makkelijk doelwit voor het verzet", aldus het dagblad op zaterdag.

Vrijdag veroordeelde het regime in Teheran de deal al in scherpe bewoordingen. De stap was "een strategische stupiditeit van Abu Dhabi en Tel Aviv die de as van het verzet in de regio alleen maar zal versterken", stelde het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De emiraten en Iran onderhouden sinds 2016 slechte relaties, maar de afgelopen maanden leken die te verbeteren. Afgelopen week nog sprak de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken met zijn ambtgenoot van de emiraten.