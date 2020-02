Arabisch-Iraanse separatisten opgepakt in Denemarken

Drie leiders van een groep separatisten uit het etnisch Arabische deel van Iran zijn in Denemarken opgepakt en worden beschuldigd van spionage voor Saudi-Arabië. Het gaat volgens mededelingen van de Deense inlichtingendienst PET om leden van de Arabische Strijdbeweging voor de Bevrijding van Ahwaz (ASMLA). Maandag is ook in Delft iemand van deze beweging aangehouden. Hij zou met anderen een aanslag in Iran voorbereiden.

De PET heeft niet bekendgemaakt om wie het gaat. De drie zijn kennelijk al lang in Denemarken actief. Volgens de inlichtingendienst spioneerden ze van 2012 tot 2018 voor Saudi-Arabië, de belangrijkste rivaal van Iran in het Midden-Oosten. In 2018 zou een moordaanslag op de drie zijn verijdeld. Teheran heeft ontkend daarachter te zitten. In dat jaar werd een terroristische aanslag gepleegd in de stad Ahwaz waarbij 24 doden vielen.

De Ahwazi Arabieren vormen een minderheid in het westen van Iran, voornamelijk in de provincie Khuzestan. Iran wordt etnisch gedomineerd door Perziërs en het is een sjiitisch land dat door de sjiitische geestelijkheid wordt geregeerd. Langs de kust van de Perzische Golf leeft een Arabische en voor een deel soennitische minderheid die ongeveer 2 procent van de bevolking van meer dan 80 miljoen Iraniërs vormt.