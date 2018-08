Aquarius toch naar Malta met migranten

Enkele Europese landen nemen de ruim 140 uit zee opgepikte migranten van het omstreden schip Aquarius op. Dit meldde de Maltese regering nadat die de boot toestemming had gegeven om aan te meren. Malta neemt zelf geen mensen van deze boot op. Ze gaan naar Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Portugal en Spanje, aldus de Maltese autoriteiten.

Spaanse media meldden dat Madrid zestig mensen opneemt. Ze spraken eerder van in totaal zes EU-landen die opvarenden zouden opnemen, maar in Valletta (Malta) zijn er slechts vijf genoemd. Portugal had eerder al toegezegd dertig mensen van dit schip op te nemen.

De Aquarius vaart onder de vlag van Gibraltar ten westen van Malta dat net als Italië, weigerde de boot toe te laten. Aan boord zijn 141 vluchtelingen, onder wie 67 alleenreizende kinderen. Ze werden vrijdag voor de kust van Libië opgepikt. Volgens Rome fungeert de Aquarius als ‘taxidienst’ voor illegale migranten en helpt het mensensmokkelaars door de ‘reddingsacties’.

Maandag zijn 114 drenkelingen die door de Maltese kustwacht op zee werden gered naar Malta gebracht. Zestig van deze migranten zullen ook naar andere Europese landen worden overgebracht.