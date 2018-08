Aquarius haalt 141 migranten uit zee

Na wekenlang te hebben stilgelegen, heeft het schip Aquarius 141 migranten gered van boten op de Middellandse Zee. Ongeveer 25 zeemijl van de kust van Libië werden eerst 25 migranten van een kleine houten boot gehaald. In hetzelfde gebied haalde de bemanning van de Aquarius later nog eens 116 mensen aan boord.

De bemanning van de Aquarius heeft het redden van de migranten gemeld bij de Libische kustwacht. Die coördineert de reddingsacties.

Italië en Malta weigerden eerder de Aquarius aan te laten leggen nadat het schip ruim zeshonderd vluchtelingen op zee had opgepikt. De migranten konden uiteindelijk in de Spaanse havenstad Valencia van boord. Daarna lag het schip wekenlang in de haven van Marseille.